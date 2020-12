Archivierter Artikel vom 25.11.2020, 09:10 Uhr

Höhr-Grenzhausen

Gemeinsame Kontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Am Dienstag, 24.11.2020, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr, führte die Polizeiautobahnstation Montabaur in Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion Montabaur, Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, der Polizeiinspektion Montabaur und der Bereitschaftspolizei aus Koblenz an der BAB 48, Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen, eine Sonderkontrolle durch.