Gelungene Motorradveranstaltung der Polizeiinspektionen Daun und Adenau

Daun / Adenau (ots). Am Sonntag, dem 8. September, luden die Polizeiinspektionen Daun und Adenau zur gemeinsamen Verkehrspräventionsveranstaltung „Motorrad erfahren“, die sich speziell an junge Motorradfahrende richtete, ein.

Anzeige



Fast 50 junge Bikerinnen und Biker folgten der Einladung und nutzten bei bestem Motorradwetter die Gelegenheit in Nerdlen, unter Anleitung von Fahrlehren, Fahrübungen zu absolvieren und anschließend in Gruppen, begleitet von Motorradfahrern der Polizei, auf eine Tour zum Nürburgring zu starten.



Am Nürburgring erwarteten die Teilnehmenden weitere Programmpunkte.

Darunter eine Motorradvorführung der Polizei, ein Motorradsimulator und zahlreiche Informationsangebote der Verkehrssicherheitsexperten der Polizei.



Die Polizei bedankt sich bei allen Teilnehmenden und Kooperationspartnern, insbesondere bei den Fahrschulen Weinem, Mörsch, Reicherz, Steffes und Wadle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell