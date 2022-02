Geldautomat gesprengt

Am frühen Morgen des 25.02.2022 wurde gegen 02:30 Uhr in einer Bankfiliale in Siershahn ein Geldautomat durch bislang unbekannte Täter gesprengt.

Durch Anwohner wurden laute Knallgeräusche mitgeteilt und drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie in einem dunklen PKW in Richtung Autobahn flüchteten.



Die Kriminaldirektion Koblenz hat hier die Ermittlungen übernommen. Derzeit findet dort noch die Tatortaufnahme durch den Erkennungsdienst und weitere Zeugenvernehmungen durch das Fachkommissariat statt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings ist ein Gebäudeschaden von 100.000 EUR oder mehr zu befürchten.



In den nächsten Tagen findet die Auswertung der vorhandenen Spuren und Ermittlungsergebnisse statt. Danach wird entschieden, ob das Verfahren weiterhin von der Kriminaldirektion Koblenz geführt oder vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übernommen wird.



