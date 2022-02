Geldautomat durch Aufbruch beschädigt

In der vergangenen Nacht um 01:34 Uhr wurde der Polizei seitens eines Sicherheitsdienstes über Notruf die Meldung eines „Sprengalarms“ für einen frei zugänglichen Geldautomaten im Außenbereich eines Einkaufszentrums in Cochem, Ortsteil Brauheck, übermittelt.





Vor Ort war festzustellen, dass der dortige Geldautomat tatsächlich beschädigt und aufgeklappt war. Zudem wurde das Rolltor des Einkaufmarktes massiv beschädigt.

Delaborierer des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz konnten eine Sprengung jedoch ausschließen. Bis eine Gefährdung durch möglichen Sprengstoffeinsatz ausgeschlossen werden konnte erfolgten entsprechende Absperrmaßnahmen.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist anzunehmen, dass unbekannte Täter zunächst zwei Begrenzungspfosten überfuhren, um näher an das Gerät zu gelangen und anschließend versuchten, den Geldautomat mittels Werkzeugeinsatz aufzuhebeln.

Letztlich misslang jedoch der Versuch und das Bargeld konnte nicht aus dem Gerät erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.



