Bendorf/Rhein

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Vallendar

In der Nacht vom 18. auf den 19.12.2021 hoben unbekannte Täter im Weitersburger Weg in Vallendar insgesamt vier Kanaldeckel am Fahrbahnrand aus und stellten diese hochkant wieder in die jeweiligen Kanalschächte hinein, sodass es zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam.