Gefährliche Körperverletzung – Geschädigter und Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 12.02.2022 kam es zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr in der Koblenzer Burgstraße durch bisher unbekannte Täter zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil mehrerer Personen.





Eine geschädigte Person ist bisher unbekannt und wird als Zeuge in dem Verfahren benötigt. Es handelt sich dabei um eine männliche Person zwischen 20 bis 30 Jahren mit kurzen blonden Haaren.



Diese Person wurde von mehreren Personen geschlagen und getreten und dürfte im Gesicht nicht unerheblich verletzt worden sein.



Die Auseinandersetzung fand vor der Gaststätte Zeitlos statt und verlagerte sich auf die Burgstraße.



Die Polizei bittet den Geschädigten sich unbedingt zu melden und fragt außerdem, wer Hinweise auf die Identität des geschädigten blonden Mannes geben kann.

Gibt es weitere Zeugen, die diesen Vorfall am frühen Samstagmorgen vor zwei Wochen beobachtet haben?

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0261/103-2690.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



