Koblenz

Gefährdung von Fußgängern nach Rotlichtverstoß – Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Mittwoch, 29.11.23, befuhr ein roter Transporter gegen 08.00 Uhr die Aachener Straße in Koblenz – Rübenach in Fahrtrichtung Koblenz und passierte hierbei eine bereits auf Rot geschaltete Ampel.