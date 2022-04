Gefährdung im Straßenverkehr

Am Dienstagmorgen, den 26.04.2022, gegen ca. 07:41 Uhr befuhr eine 40-jährige Verkehrsteilnehmerin die L 207 von Nörtershausen kommend in Fahrtrichtung Udenhausen.





In einem Waldstück unmittelbar hinter dem Sportplatz wurde ein ihr entgegenkommender weißer Ford Transit von einem weißen Mercedes Benz Sprinter überholt. Während dieses Überholvorgangs musste die 40-jährige aufgrund nicht ausreichendem Sicherheitsabstand des Überholenden nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Durch das Ausweichmanöver konnte eine Frontalkollision verhindert werden. Der weiße Mercedes Benz scherte auf seinen Fahrstreifen ein und befuhr die L 207 weiter in Fahrtrichtung Nörtershausen.



Zeugen die Hinweise zu dem Geschehen oder den weißen Sprintern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzten.



