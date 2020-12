Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 13:30 Uhr

Boppard

Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers. Zeugen gesucht.

Am Dienstag, den 08.09.2020, gegen 17:50 Uhr, kam es in Bad Salzig in der Salzbornstraße, nahe der Feuerwehr, zu der Gefährdung eines Busfahrers durch einen jungen männlichen PKW Fahrer.