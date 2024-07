Garagenbrand in Nickenich-Abschlussmeldung

Am 14.07.2024 kam es in den Abendstunden gegen 20:15 Uhr zu dem Brand einer Garage in Nickenich.

Dort standen eine Garage und die angrenzende Werkstatt in Vollbrand, ebenso geriet ein dort geparkter PKW in Brand. Möglicherweise war nicht vollständig erloschene Glut eines dort abgestellten Grills brandursächlich, was aber noch Gegenstand weiterer Ermittlungen sein wird. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus verbracht.



Insgesamt waren 6 Polizeibeamte sowie rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nickenich, Kruft und Plaidt im Einsatz, welche durch den schnellen Einsatz eine weitere Brandausbreitung verhinderten.



