Fußballspiel und Demonstration am Sonntag in Trier

Am Sonntag, dem 25. Februar treffen um 14 Uhr die beiden Traditionsklubs SV Eintracht Trier und die TuS Koblenz im Moselstadion aufeinander.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Parallel findet zwischen 14 und 18 Uhr vor der Porta Nigra eine Demonstration mit einem Aufzug durch die Fußgängerzone statt.

Die Polizei Trier wird bei beiden Veranstaltungen im Einsatz sein.



Die Erfahrung zeigt, dass die Fußballbegegnung zwischen Trier und Koblenz zu emotionalen Reaktionen der Fans beider Mannschaften innerhalb und außerhalb des Stadions führen kann. Die Polizei hat daher mit den Vereinsverantwortlichen ein umfassendes Sicherheitskonzept veranlasst. Dieses beinhaltet erstmals auch den Einsatz einer Drohne zur Lagebeurteilung aus der Luft.



Da der Großteil der Koblenzer Fans mit der Bahn anreisen wird, begleitet die Polizei diese vom Hauptbahnhof bis zum Moselstadion.



Hierbei wird es zu zeitweisen Straßensperrungen zwischen Bahnhof und Stadion, beispielsweise an den Kreuzungen Schöndorfer Straße/ Schönbornstraße und Paulinstraße/Zeughausstraße kommen.

Der Bereich um das Moselstadion wird weitestgehend für den Verkehr gesperrt sein.

Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet nördlich der Porta Nigra werden nicht zu vermeiden sein.



Parkplätze stehen in direkter Nähe zum Stadion nur begrenzt zur Verfügung. Die Polizei empfiehlt daher, auf eine Anreise mit dem eigenen PKW zu verzichten.



