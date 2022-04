Fünf Kupfertafeln auf dem Koblenzer Hauptfriedhof entwendet... Die Polizei sucht Zeugen...

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der oder die Täter in der Zeit zwischen dem 25. und 29. März Kupfertafeln von einem Grab entwendet.



Aufgrund der Schwere der Tafeln ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich um mehrere Täter handeln muss und diese auch mit einem Fahrzeug am Friedhof waren.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Täter und/oder einem verdächtigen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0261/103-2510 entgegen.



