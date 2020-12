Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 14:30 Uhr

Diese trieben hieraufhin ab und kollidierten im weiteren Verlauf mit einem am rechten Ufer stillliegenden Fahrgastschiff sowie einer am linken Ufer befindlichen Sportbootanlegestellen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Beide Schiffe konnten durch die alarmierte Feuerwehr gesichert und anschließend durch den Eigner an ihre Liegeplätze geschleppt werden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde sodann festgestellt, dass der/die Täter auch die Festmacherleinen der Fähre Cond/Klotten zu lösen versuchte/n, was jedoch misslang.



Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten dürfte/n der/die Täter zur Tatbegehung über die verschlossene Tür geklettert oder aber durch die Mosel zum Steiger geschwommen sein. Als Tatzeit wird der Zeitraum von 01:00 bis 03:30 Uhr angenommen. Zeugen mit Beobachtungen zur Tat oder Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei in Koblenz unter der Telefonnummer: 0261 972860 in Verbindung zu setzen.



