Führer eines Sattelzuges verunfallt unter Drogeneinwirkung

Am Mittwoch, 16.03.2022, 02:40 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. hinter der Anschlussstelle Dierdorf einen verunfallten Sattelzug. Dieser stünde rechtsseitig in der Böschung und drohe umzukippen. Kurzfristig wurde die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt und an der AS Dierdorf abgeleitet. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeiautobahnstation Montabaur wurden bei dem alleinbeteiligten Unfallverursacher, einem 45 jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Kleve, erhebliche Ausfallerscheinungen nach Drogenkonsum festgestellt. Bei der Durchsuchung des Führerhauses konnten Amphetamin und Marihuana im zweistelligen Grammbereich sichergestellt werden. Es erfolgte eine Blutentnahme beim Beschuldigten und die Beschlagnahme seiner Fahrerlaubnis. Bei einer Anschlussdurchsuchung seiner Wohnung im Kreis Kleve wurden geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Entsprechende Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.



