Folgemeldung zum Verkehrsunfall auf der BAB 1 FR Trier vor der Baustelle

Dadurch wurde dieser Klein-LKW auf den davor stehenden PKW geschoben, welcher wiederum auf einen weiteren PKW geschoben wurde. Ermittlungen zur Unfallursache sind aufgenommen.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden bis auf den letztgenannten PKW-Fahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der auffahrende PKW sowie der Aufbau des Klein-LKW wurden durch den Vollbrand zerstört.

Die Löscharbeiten sind abgeschlossen und die Autobahnmeisterei ist bei der Fahrbahnreinigung. Daher bleibt die Autobahn in Fahrtrichtung Trier bis auf weiteres voll gesperrt. Die Fahrzeuge werden nun mittels Abschleppdienst entfernt.

Im Einsatz sind bzw. waren die Feuerwehren aus Schweich, Landscheid, Hetzerath und Burgsalm sowie Rettungsdienst, Autobahnmeisterei Wittlich und die Polizeiautobahnstation Schweich.



