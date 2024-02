Folgemeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der L214

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa





Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW eines 39-jährigen Mannes aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW.



Im Zuge der Rettungsmaßnahmen geriet der PKW des 39-Jährigen in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrzeugführer des PKW verstarb an der Unfallstelle. der Fahrzeugführer des LKW wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.



Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der L214 im Streckenabschnitt, Verkehrsteilnehmer wurden auf die angrenzende A61 umgeleitet. Die Sperrung dauert zum Berichtszeitpunkt noch an.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



