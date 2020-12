Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 15:00 Uhr

Ende August konnte die Kriminalpolizei Koblenz in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohenzollernstraße in Koblenz bei einem jungen Mann eine nicht geringe Menge Marihuana, sowie entsprechende Dealer-Utensilien und vermeintliches Drogengeld im vierstelligen Bereich sicherstellen.

Gegen den flüchtigen Beschuldigten wurde ein Haftbefehl erlassen.



Am 31. August stellte sich der junge Mann freiwillig bei der Polizei. Nach Vorführung beim Amtsgericht Koblenz wurde der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz aufrecht erhalten und der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt verbracht.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell