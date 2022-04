Flüchtiger Hund nach Verkehrsunfall gesucht

Am Sonntag, den 24.04.2022, zwischen 17:05 Uhr und 17:15 Uhr, ereignete sich auf der B 9, Römerstraße, Höhe der dortigen (ARAL-)Tankstelle, in Fahrtrichtung Koblenz-Stolzenfels, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.





Ein Hund rannte plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Pkw seitlich erfasst. Anschließend sei der Hund in Richtung Laubach davongelaufen. Es handelte sich um einen ausgewachsenen braunen Schäferhund. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum Verbleib des Hundes, noch zum/zur betreffenden Hundehalter/-in.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Rufnummer 0261-103-2510 oder per E-Mail PIKoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.



