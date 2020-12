Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 16:40 Uhr

Am Sonntagabend, 13.09.2020, wurde der Autobahnpolizei Mendig um kurz nach 22 Uhr von der Autobahnraststätte Elztal an der A 48 eine flüchtige Tankbetrügerin und Diebin gemeldet.

Die 63-jährige Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen konnte von den Beamten eine knappe halbe Stunde später in ihrem blauen Fiat 500 auf der A 61 nahe der Raststätte Brohltal ausgemacht werden. Den Anhaltesignalen und den Versuchen der Streife, das Fahrzeug auf einen Parkplatz zu lotsen, leistete die Fahrerin nicht Folge. Stattdessen fuhr sie Schlangenlinie über alle Fahrstreifen und setzte mehrfach an, den Streifenwagen zu überholen. Erst knapp 25km später und unter Einsatz von zwei weiteren Streifenwagen der Autobahnpolizei und der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler gelang es den Polizeibeamten, das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen einzukeilen, zu verlangsamen und ohne Beschädigung anzuhalten. Die Fahrerin, deren Auto zudem nicht mehr zugelassen war, machte einen geistig verwirrten Eindruck und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Während ihrer Festnahme und des Abtransports ihres Autos kam es zu einer 15-minütigen Vollsperrung der Autobahn und zu einem Stau von ca. 5km Länge.



