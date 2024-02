Feuerwehreinsatz auf der BAB 61, Parkplatz Am Streitgieren, nach Gefahrstoffaustritt

Am Donnerstag Morgen kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz auf dem Parkplatz Am Streitgieren an der BAB 61. Nach vorangegangenem „Planenschlitzen“ trat aus einem der angegangenen Fahrzeugen eine kleinere Menge Granulat (ein Nahrungsergänzungsmittel zur Tierfütterung) aus, welches als Gefahrstoff deklariert war.

Nach vorangegangenem „Planenschlitzen“ trat aus einem der angegangenen Fahrzeugen eine kleinere Menge Granulat (ein Nahrungsergänzungsmittel zur Tierfütterung) aus, welches als Gefahrstoff deklariert war. Zur Sicherheit wurde die Feuerwehr und der Gefahrstoffzug hinzugezogen. Für die Dauer der Maßnahme wurde der Parkplatz voll gesperrt.

Durch den Austritt bestand keine Gefahr für Bevölkerung und die Umwelt.



