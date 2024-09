Festnahme nach Wohnungseinbruchdiebstahl und Sexualdelikt (Nachtrag zu Pressemeldung vom 1. September, 17:37 Uhr)

Anzeige





Bei diesem handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Idar-Oberstein der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.



Kräfte einer Spezialeinheit nahmen den Verdächtigen am Donnerstag, dem 5. September fest.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige im Anschluss dem Ermittlungsrichter in Bad Kreuznach vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen dauern an.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bedankt sich insbesondere bei der Bevölkerung für die umfangreichen Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat übermittelt wurden.



