Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Am Montag, 8. April, gegen 16:25 Uhr, wurde ein junger Mann in der Trierer Sternstraße von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie er Mobiltelefone von Passanten entwendete.

Nach kurzer Verfolgung durch die Innenstadt konnten zwei Zeugen den Tatverdächtigen im Bereich des Wilhelm-Rautenstrauch-Parks stellen und zu Boden bringen. Daraufhin wehrte dieser sich heftig und setzte ein mitgeführtes Pfefferspray gegen die Zeugen ein. Zwischenzeitlich eingetroffene Beamte der Polizeiinspektion Trier konnten den Tatverdächtigen schließlich an der weiteren Flucht hindern und vorläufig festnehmen.



Der junge Mann trug mehrere Mobiltelefone bei sich, die augenscheinlich nicht ihm gehörten. Je ein Smartphone der Marken Oppo und Motorola konnten bisher keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Eigentümer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 201575-10 beim Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier zu melden.



Am Dienstag, 9. April, wurde der 18-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.



