Festnahme eines Drogenhändlers in Koblenz

Am Mittwoch, den 13.04.2022 wurde ein 23-jähriger Koblenzer wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durch die Kriminaldirektion Koblenz festgenommen.





Zuvor waren in seiner Wohnung 400 Gramm Amfetamin, über 400 Ecstasy-Tabletten und weitere synthetische Betäubungsmittel, knapp 300 Gramm Marihuana sowie 10 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt worden.



Der Beschuldigte selbst war im Nachgang der Durchsuchung an seiner Arbeitsstelle festgenommen worden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PK'in Verena Scheuer

Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell