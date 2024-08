Feierlichkeiten anl. des 10-jährigen Bestehens des Haus des Jugendrechts Koblenz am 06.09.2024 – hier: Einladung für Medienvertreter

Am Freitag, dem 06.09.2024, findet ab 11.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Koblenz der Festakt anl.

des 10-jährigen Bestehens des Haus des Jugendrechts (HDJR) Koblenz statt.



Im Haus des Jugendrechts Koblenz, welches am 14.11.2014 eröffnet wurde, sind Vertreterinnen und Vertreter der Jugendhilfe, der Polizei, der Staatsanwaltschaft Koblenz, der Caritas und des Vereins für Bewährungshilfe beschäftigt. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter.



Durch kurze Informationswege im HDJR kann zeitnah und individuell auf delinquentes Verhalten junger Menschen reagiert werden. Ein ganzheitlich orientiertes Konzept, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Durchführung von Fallkonferenzen verbinden im Haus des Jugendrechts das Jugendstrafverfahren mit individuellen pädagogischen Angeboten für junge Straftäterinnen und Straftäter. Wege aus der Straffälligkeit werden aufgezeigt und erzieherisch sowie sozial begleitet.



Im Rahmen des Festakts zum Jubiläum erfolgen Ansprachen von Vertretern der beteiligten Behörden bzw. Ministerien.



Medienvertreter, die eine Berichterstattung beabsichtigen, werden gebeten, sich möglichst bis zum 04.09.2024 bei der Staatsanwaltschaft Koblenz per E-Mail unter stako@genstako.jm.rlp.de

anzumelden.



