Falschfahrerin auf der A 64

Wie sich später herausstellte, fuhr eine 85- jährige Fahrzeugführerin eines silberfarbigen Mercedes am Grenzübergang Wasserbillig auf die falsche Fahrbahnseite der Autobahn, Richtungsfahrbahn Luxemburg, Fahrtrichtung Trier, auf.



Die Fahrerin konnte nach ca. 300 Metern durch Polizeibeamte gestoppt werden.



Zeugen in dieser Angelegenheit, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich mit der PAST Schweich, Telefon: 06502/91650 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2 – 54338 Schweich

Tel:06502- 91650

Fax: 06502- 9165-50

E-Mail:pastschweich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell