Falschfahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Am 28.12.2023, gegen 14:20 Uhr gehen bei der Polizei vermehrt Notrufe über Falschfahrer auf der Autobahn ein.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Demnach würde der Falschfahrer die A1 zwischen Schweich und dem Autobahndreieck Moseltal, Richtungsfahrbahn Saarbrücken befahren, sich hierbei jedoch entgegengesetzt in Richtung Koblenz bewegen.

Hierbei kam es nach derzeitigem Stand zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.



Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zur Fahrweise, dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder den Insassen machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Schweich (06502 9165-0) zu melden.



Im Einsatz eingebunden waren die Polizeiinspektionen Schweich, Wittlich, Hermeskeil, sowie die Autobahnpolizeistation Schweich.



