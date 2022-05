Falschfahrer auf der Bundesstraße 42 Höhe Niederlahnstein – Zeugen gesucht

Am gestrigen Sonntag, 01.05.2022 wurde gegen 17:00 Uhr ein Falschfahrer auf der B42 in Höhe der Abfahrt Niederlahnstein gemeldet.

Den ersten Mitteilungen nach, würde der PKW verbotswidrig auf der Fahrbahn Süd in Richtung Koblenz geführt.

Der in Rede stehende PKW konnte, nachdem er auf der B42 wendete, angehalten und kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen bzw. potentielle Geschädigte, sich auf hiesiger Dienststelle unter 02621/913-0 oder unter pilahnstein.wache@polizei.rlp.de zu melden.



