Platten

Falschfahrer auf der B 50

Am Mittwoch, den 22.09.2020, gegen 12.30 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der B 50, AS Platten, von mehreren Verkehrsteilnehmern gemeldet, der an der AS Platten gedreht hatte und in Richtung Bitburg in falscher Richtung gefahren sei.