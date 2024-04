Falschfahrer auf der A602: Zeugenaufruf

Anzeige



Das gesuchte Fahrzeug befuhr die Richtungsfahrbahn Trier in die entgegengesetzte Richtung in Fahrtrichtung Autobahndreieck Moseltal.

Hierbei kam es bisher zu zwei Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, die dem Falschfahrer noch rechtzeitig ausweichen konnten. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicher Weise nicht.

Als die Falschfahrerin, laut ersten Angaben eine ältere Dame, ihren Fehler bemerkte, wendete sie ihren silberfarbenen Kleinwagen und fuhr zurück in Richtung Trier.

Die Polizeiautobahnstation bittet um Hinweise zu dem besagten Fahrzeug. Wer kann Angaben zum Kennzeichen, dem Fahrzeugtyp und der Fahrzeugführerin machen.

Weiterhin können sich gefährdete Fahrzeugführer bei der Autobahnpolizei melden.



