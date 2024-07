Falschfahrer auf der A1 – Zeugen gesucht

Anzeige

/14.07.2024) kam es in den frühen Morgenstunden gegen 03.35 Uhr zu einem Vorfall auf der A1. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei mit, dass ein Pkw die A 1 zwischen dem Autobahndreieck Vulkaneifel und Kelberg in die falsche Richtung befuhr. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer wurde durch den Falschfahrer gefährdet und musste dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Nur durch Zufall und dem besonnen Reagieren der Autofahrer konnte ein Zusammenstoß und somit schlimmeres vermieden werden.



Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei Zeugen und Fahrer, die gefährdet wurden, sich mit der Autobahnpolizei Schweich oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



