Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Betrag

Seit Samstag, dem 11. Juli, riefen die Täter mehrfach bei der Geschädigten an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie schilderten, dass Einbrecher festgenommen sein worden, bei denen ein Zettel mit ihrem Namen gefunden wurde. Die Betrüger forderten die Frau auf, ihr Erspartes an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben, um es vor den Dieben zu schützen. Sie setzten die Dame dabei durch zahlreiche Anrufe so unter Druck, dass sie montags einen fünfstelligen Betrag von der Bank abhob und den Tätern überließ.



Ein weiterer Schritt der Täter zeigt, dass diese ihre Vorgehensweise ständig weiterentwickeln und sie an die Maßnahmen der echten Polizei anpassen: Um zu vermeiden, dass Bankangestellte – die durch die Polizei über die Maschen aufgeklärt wurden – misstrauisch werden und die Tat vereiteln, wurde der Geschädigten aufgetragen vorzugeben, eine Baumaßnahme sei der Grund für die Abhebung. Auch sollte die Frau den Bankangestellten nicht vertrauen, da diese mit den Einbrechern gemeinsame Sache machten.



Wir weisen erneut darauf hin, dass Polizeibeamte Sie niemals am Telefon zu Ihren Vermögenswerten ausfragen. Keinesfalls nimmt die Polizei Bargeld entgegen, um es sicher zu verwahren. Gehen Sie nicht auf solche Anrufe ein und melden Sie sie sofort der Polizei. Lassen Sie sich von den Tätern nicht unter Druck setzen. Sensibilisieren Sie ältere Mitmenschen in ihrem Umfeld und weisen auf die Betrugsmasche hin – jedes Opfer ist eines zu viel.



Weitere Tipps und Hinweise zum Thema finden sie auch unter https://s.rlp.de/mNdkn.



