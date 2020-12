Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 10:50 Uhr

Der Betrüger spiegelte ihr vor, dass er unberechtigte Geldüberweisungen verhindern wolle. Unter dieser Legende wurde sie in der Folge dann überredet, auch noch einige TAN-Nummern bekanntzugeben. Mit den ausgespähten Daten aus dem Computer und den herausgegebenen TAN's veranlassten die Betrüger mehrere Überweisungen ins Ausland. Vielleicht hat die Geschädigte Glück und es gelingt ihrer Hausbank, wenigstens einen Teil des Geldes zurück zu buchen – ansonsten dürfte das Geld verloren sein. Die Polizei warnt immer wieder davor, solchen Anrufern Zugang zu ihren Computern zu geben. Die Übermittlung von TAN-Codes sollte auf keinen Fall erfolgen.



Betrüger unterwegs?



In der Magdeburger- und in der Dessauer Straße versuchte gestern eine männliche Person sich jeweils Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Er gab sich gegenüber den Wohnungsinhabern als Mitarbeiter der Telekom aus, der die Glasfaserleitung des Telefonanschlusses bzw. den Telefon-Router überprüfen wolle. Der Mann wurde offenbar von einer rothaarigen, korpulenten Frau begleitet. Die Wohnungsinhaber haben dem angeblichen Mitarbeiter den Zutritt zu den Wohnungen verwehrt, da er sich offenbar auch nicht legitimieren konnte.



Verkehrsunfallflucht 1 – 1.000 EUR Schaden im Parkhaus Ev. Stift



Im Parkhaus des Krankenhauses Ev. Stift in Koblenz musste gestern ein Fahrzeugführer nach Rückkehr zu seinem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug auf dem Parkdeck 1 feststellen, dass das Heck seines Autos beschädigt war. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Evtl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.



Verkehrsunfallflucht 2 – Verursacher durch Zeugen ermittelt



Eine Zeugin informierte gestern die Polizeiinspektion 1 über eine Verkehrsunfallflucht in der Pfarrer-Kraus-Straße. Sie hatte gesehen, dass ein PKW-Fahrer an einem geparkten Fahrzeug den Spiegel abgefahren hatte. Obwohl der Fahrer den Unfall offenbar bemerkt hatte, fuhr er trotzdem weiter. Er konnte ermittelt werden, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde gegen ihn eingeleitet.



PKW-Brand in der Beatusstraße



Im Verlauf der vergangenen Nacht geriet auf einem Parkplatz im Bereich Beatusstraße/Heiligenweg ein PKW in Brand. Ersten Ermittlungen zufolge war das dort geparkte Fahrzeug durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und löschte das Fahrzeug.



Verkehrsunfall B 9 sorgt für Stau



Heute Morgen, kurz nach 07:00 h, geriet auf der B 9, stadteinwärts, zwischen den Anschlußstellen Eifelstraße und Metternich ein PKW in die Leitplanke. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings wurde auf der Gegenfahrbahn ein weiteres Fahrzeug durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die B 9 musste von Kräften der Polizeiinspektion 2 wegen der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumung der Fahrbahn länger gesperrt werden. Die Folge war ein entsprechend langer Stau im einsetzenden Berufs-verkehr.



