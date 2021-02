Falsche Bankmitarbeiter – Vorsicht vor Betrügern!

Sie machten die 65-Jährige Geschädigte glauben, sie seien Mitarbeiter einer örtlichen Bank und wollten unrechtmäßige Abbuchungen vom Konto der Geschädigten überprüfen und zurückbuchen.



Da im Telefondisplay die Nummer der Bankfiliale angezeigt wurde und der Anrufer angeblich im Auftrag ihres Kundenbetreuers tätig wurde, ging die Frau auf das Gespräch ein.



Im weiteren Verlauf wurden der Dame mehrere TANs auf ihr Mobiltelefon geschickt, die sie dem vermeintlichen Bankmitarbeiter mitteilte. So war es den Betrügern möglich, mehrere Abbuchungen vom Konto der Geschädigten zu tätigen.



Die Polizei warnt vor diesem Vorgehen und rät:



– Geben Sie niemals Bankdaten wie Kontonummer, PINs oder TANs an

Dritte weiter.



– Beenden Sie solche Anrufe und rufen Sie selbst bei ihrer Bank

an. Wählen Sie die Telefonnummer der Bank selbst und rufen Sie

in keinem Fall die Nummer zurück, von der der Anruf ausging.



– Melden Sie solche Anrufe sofort der Polizei.



