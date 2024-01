Fahrzeugkorso von Hermeskeil nach Föhren

Hermeskeil, Schweich, Föhren (ots) – Am morgigen Donnerstag, den 1. Februar, findet eine angemeldete und genehmigte Versammlung von Landwirten in Form eines Fahrzeugkorsos zwischen Hermeskeil und Föhren statt.

Symbolbild Foto: dpa





Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich ab 11 Uhr am Busbahnhof Hermeskeil sammeln und anschließend geschlossen zum Industriegebiet in Föhren fahren, wo die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung enden wird.



Die Fahrstrecke wird über die L 151 von Hermeskeil bis zur Abfahrt Mertesdorf, von dort aus auf der K 77 in Richtung Fell, weiter nach Fastrau, Longuich, über die L 150 nach Schweich und durch die Ortslage Schweich hindurch über die L 141 bis in das Industriegebiet Föhren verlaufen.

Der Fahrzeugkorso wird dabei durch die Polizei begleitet.



Im Vorfeld fanden konstruktive Kooperationsgespräche zwischen den Organisatoren, den zuständigen kommunalen Versammlungsbehörden und der Polizei statt.



Es ist mit Verkehrsbehinderungen durch den langsam fahrenden Fahrzeugkorso, sowie durch An- und Abreiseverkehr zu rechnen. Bitte planen Sie bei Fahrten im genannten Bereich morgen mehr Zeit ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell