Fahrzeuginsassen skandieren ausländerfeindliche Parolen – Polizei Koblenz sucht Zeugen

Am Sonntag, 16.06.24 befuhr ein SUV, vermutlich Audi oder Mercedes, gegen 21 Uhr die Burgstraße in Fahrtrichtung Deutsches Eck.

Anzeige



Hierbei riefen die Insassen aus dem Auto heraus und für die Passanten im Bereich des sehr gut besuchten Bereichs am Florinsmarkt wahrnehmbar ausländerfeindliche Parolen.

Weitergehende Beschreibungen das Fahrzeug oder die Insassen betreffend liegen nicht vor.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261- 92156-300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell