Bendorf

Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024, gegen 02:50 Uhr wurde ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Birkenfeld, auf der BAB 48, in Höhe der AS Bendorf, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.