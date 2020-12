Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 08:00 Uhr

Neustadt Wied, BAB 3, Fahrtrichtung Köln (ots) – Am 20.10.2020, 14:40 Uhr, wurde auf der BAB 3 durch eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Montabaur ein niederländischer Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei zeigte der 27 jährige niederländische Pkw-Fahrer Auffallerscheinungen bezüglich Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf den Konsum von THC. Im Kofferraum des Pkw wurden zwei schwarze verschweißte Kunststofftüten aufgefunden. Diese sollen nach Angaben des Beschuldigten 4 Kilogramm CBD ohne den Wirkstoffgehalt THC enthalten und somit nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Angeblich transportiert er das CBD aus der Schweiz in die Niederlande für einen Freund. Nach Öffnung der Kunststofftüten dürfte es sich bei dem Inhalt nach Aussehen und Geruch aber um Marihuana handeln. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tage durch das zuständige Kriminalkommissariat der Kriminalinspektion Neuwied dem Haftrichter vorgeführt.



