Fahrzeuge entlang des Marktplatzes beschädigt

Am heutigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr wurden durch einen Zeugen mehrere beschädigte Fahrzeuge entlang des Marktplatzes Niederlahnstein – „Im Flürchen“ – gemeldet.

Die Fahrzeuge wurden nach aktuellem Ermittlungstand mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Aktuelle konnten Beschädigungen an vier Fahrzeugen festgestellt werden.



Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an.



Wer Hinweise zur Tat oder Täter(n) geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130

Email: pilahnstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell