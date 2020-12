Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 13:30 Uhr

Bendorf

Fahrzeug überschlägt sich im Kreisverkehr, Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 23.34 Uhr, befährt ein 20-jähriger Mann aus Bendorf mit seinem PKW Renault den Kreisverkehr in der Brauereistraße in Bendorf und möchte diesen an der zweiten Ausfahrt wieder verlassen.