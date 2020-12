Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:10 Uhr

Trotz intensiver Ermittlungen konnten bisher nicht alle Fahrräder einem Geschädigten zugeordnet werden. Die Fahrräder sind zum Teil verändert worden (Austausch Fahrradteile, Umlackierung etc.). Nachfolgende Fahrräder konnten bisher nicht zugeordnet werden:



– Fahrrad 1: Mountainbike, Marke: BERGAMONT, Farbe: weiß (mit

rot-schwarzen Akzenten), Pedalfarbe: schwarz – Fahrrad 2: Montainbike, Marke: verm. CUBE, Farbe: verm. blau mit

weiß/blau/schwarz, aktuell schwarz lackiert, Pedalfarbe:

schwarz-blau Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe: Falls Sie Ihr entwendetes Fahrrad aufgrund der Beschreibung wiedererkennen, setzen Sie sich bitte vorab telefonisch mit dem zuständigen Fachkommissariat unter 0651/9779-2252 in Verbindung. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass ein entsprechender Eigentumsnachweis erbracht werden muss.



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



