Fahrradunfälle mit verletzten Fahrern

Gegen Mittag befuhr ein 45-jähriger Tourist mit seinem Mountainbike das Aspelbachtal von der Hunsrückhöhe nach Niederfell.

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte er in einem Gefällstück und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus transportiert.



Gegen 14 Uhr befuhr eine Gruppe von Rennradfahrern den Radweg an der B 416 von Moselkern in Richtung Hatzenport.

Aus Unachtsamkeit fuhr der Letzte dieser Gruppe dem Vorausfahrenden auf, wodurch er stürzte und ebenfalls schwere Verletzungen erlitt, die einem Krankenhaus behandelt werden mussten.



In diesem Zusammenhang :



Auch wenn es keine gesetzliche Verpflichtung hierzu gibt appelliert die Polizei : Tragen Sie zu ihrem eigenen Schutz einen Fahrradhelm



