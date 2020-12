Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 08:10 Uhr

Am gestrigen Dienstag hatte ein 48-jähriger seinen PKW auf der Brückenstraße am Rand abgestellt.

Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf der Brückenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Der PKW-Fahrer übersah beim Öffnen der Fahrertür den vorbeifahrenden Fahrradfahrer, sodass dieser mit der Tür kollidierte und stürzte. Glücklicherweise trug er einen Helm. Trotzdem zog er sich infolge des Sturzes Verletzungen im Gesicht zu, weshalb er zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.



