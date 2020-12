Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 06:31 Uhr

Bendorf

Fahrraddiebstahl an Schule

Am Donnerstag, den 17.09.2020, wurde in der Zeit von 07:40 Uhr bis 12:25 Uhr ein schwarz/ grünes neuwertiges Mountainbike vor der Sporthalle des Wilhelm-Remy-Gymnasiums in Bendorf entwendet.