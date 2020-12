Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 09:30 Uhr

Im Zeitraum zwischen Montag, 26.10.17:30 Uhr, und Dienstag, 27.10.2020, 07:45 Uhr, wurde im Bereich des Markenbildchenwegs 35 in Koblenz von einem bislang unbekannten Täter ein E-Bike/Pedelec entwendet.

Koblenz (ots). Im Zeitraum zwischen Montag, 26.10., 17:30 Uhr, und Dienstag, 27.10.2020, 07:45 Uhr, wurde im Bereich des Markenbildchenwegs 35 in Koblenz von einem bislang unbekannten Täter ein E-Bike/Pedelec entwendet.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, 0261/103-2510.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-2114

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell