Unbekannte entwendeten am Montag dem 12.10. zwischen 19:30 und 22 Uhr ein in Winningen vor dem Rathaus angeschlossenes E-Bike.

Es handelt sich um ein hochwertiges Elektro-Tourenrad des Herstellers Husquvarna dass mit einem Schloss am Fenstergitter befestigt war. Die Täter müssen einen Bolzenschneider oder ähnliches Werkzeug verwendet haben. Aufgrund der exponierten Lage (August-Horch-Straße) hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht oder das Rad ist im Umfeld aufgefallen.



Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605-98021510.



