Fahrer eines dunkelroten Opel Insignia flüchtet von der Unfallstelle in Vallendar

Am Donnerstag, den 14.03.2024, um 10:43 Uhr touchierte der Fahrer eines dunkelroten Opel Insignia mit Stufenheck auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in Vallendar beim Einfahren in eine freie Parklücke den rechts neben ihm parkenden Pkw eines 62-jährigen Mannes.

Im Anschluss fuhr der Pkw-Fahrer sofort wieder rückwärts aus der Parklücke und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Anstoß wurde der Pkw des 62-jährigen Mannes beschädigt. Die genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Die Polizei Bendorf bittet in diesem Rahmen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder dem Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Sauter, PHK

Telefon: 02622/9402-0

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell