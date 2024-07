Fahndungsnachtrag mit hochauflösendem Video und weiterer Zeugensuche

Anzeige





Erkennbar ist, dass der Tatverdächtige mit einem Mountainbike in einer Seitenstraße im Bereich der Ringstraße unterwegs ist.



Auf dem Rücken der hellblauen Sportjacke ist ein rundes Logo erkennbar. Mindestens an den Schultern befinden sich weiße Applikationen. Die Jacke hat eine dunkle Kapuze oder der Tatverdächtige trägt einen dunkeln Kapuzenpulli unter der Jacke.

Die weißen Sportschuhe haben eine dunkle Applikation, der Mann trägt dunkle Sneakersocken.



Auffallen an dem Mountainbike ist eine gelbe Beschriftung an den Reifen.



Das neue hochauflösende Video finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/oEBs7



Unsere bisher veröffentlichten Fotos und Videos finden Sie hier: https://s.rlp.de/y8cVU



Darüber hinaus bitten wir ein Pärchen, das zum Tatzeitpunkt am Dienstag, 3. Juli, gegen 21 Uhr, auf einem Seitenweg im Bereich der Ringstraße mit einem kleinen Hund spazieren ging, sich bei den Ermittlern zu melden.



Eine Person trägt ein helles/gelbes Oberteil und eine dunkle Hose. Die zweite Person ist bekleidet mit einer offenstehenden dunklen Jacke, darunter ein heller Kapuzenpulli und eine blaue, verwaschene Jeans.

Auch sie haben als potenzielle Zeugen möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die unsere Ermittlungen unterstützen könnten – Telefon 06561 / 968510.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Uwe Konz – Leiter



Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell