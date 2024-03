Fahndungsmaßnahmen nach einer Person mit einer angeblichen Schusswaffe.

Am 06.03.2024, gegen 14:29 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine Person gemeldet, die angeblich eine Waffe bei sich tragen sollte.



Diese Person sei von Kaltenengers in Richtung Mülheim-Kärlich/ Industriegebiet gegangen.

Aufgrund dieser Meldung wurde der Bereich bis 15:30 Uhr mit starken Kräften bestreift und nach der Person gefahndet.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch durch Einbindung der Kriminalpolizei, konnte die Person nicht mehr angetroffen werden.

Ob die Person tatsächlich eine Waffe mit sich führte, konnte ebenfalls nicht sicher verifiziert werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach hiesiger Einschätzung nicht.



