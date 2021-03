Fahndungsdruck führt zum Erfolg – mutmaßliche LKW-Brandstifter stellen sich der Polizei

Die gestrige Öffentlichkeitsfahndung (unsere PM von 14.42 Uhr) mit den Fotos der mutmaßlichen Brandstifter, die im Oktober 2020 Feuer an einem LKW nahe der Tankstelle in der Eurener Straße gelegt haben sollen, war schnell erfolgreich.





Nachdem die Eltern eines Tatverdächtigen die beiden Jungen auf den Fahndungsfotos erkannt und mit dem Sachverhalt konfrontiert hatten, begaben sich die beiden Minderjährigen in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten schon gestern Abend zur Polizei.



Nach ersten Aussagen zum Sachverhalt wurden sie der Obhut ihrer Erziehungsberechtigen überlassen.



Ob die 14 Jahre alten Jungen tatsächlich für die Brandlegung verantwortlich sind, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.



Nach wie vor ist die Polizei an Zeugenhinweisen zum Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen interessiert. Hinweise bitte an die 0651/9779-2290.



