Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 00:40 Uhr

Ochtendung

Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen unter Einsatz des Polizeihubschraubers

Der Polizeiinspektion Mayen wurde am 08.08.2020, gg. 22.21 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Grillhütte in Ochtendung gemeldet, bei welcher es zu Schussabgaben und dem Einsatz einer Hiebwaffe gekommen sei.